В Свердловской области задержали банду международных террористов (ВИДЕО)

Сотрудники ФСБ России выявили в Свердловской области пятерых мигрантов, распространявших идеологию запрещённой в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* и вербовавших в её ряды. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В результате скоординированных действий сотрудниками ФСБ России на территории Свердловской области нейтрализована законспирированная ячейка террористической организации, состоящая из пяти граждан стран Центрально-Азиатского региона», — сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, по указанию зарубежных эмиссаров международной террористической организации мигранты вели целенаправленную работу по распространению на территории нашей страны террористической идеологии, в ходе конспиративных собраний вербовали в свои ряды жителей России из числа местных мусульман и трудовых мигрантов.

По местам их жительства обнаружены и изъяты запрещённые в России пропагандистские материалы, электронные носители информации, использовавшиеся ими при ведении террористической деятельности. Возбуждено уголовное дело.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.