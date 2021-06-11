Банда из Нижнего Тагила обворовывала сетевые магазины в Верхней Салде

В начале мая в полицию Верхней Салды обратился руководитель одного из сетевых магазинов, расположенного по улице Энгельса. По его словам, в ночное время со склада компании неизвестные похитили картон. На записи с камер наблюдения видно, как к складскому помещению подъехала грузовая «Газель», вышедшие из неё молодые люди загрузили в кузов прессованный картон и уехали.

По аналогичной схеме злоумышленники ещё раз сработали в середине мая, причинив ущерб торговой сети на сумму 3800 рублей. Третий раз воришки приехали в этот же самый магазин 6 июня. В этот раз они загрузили 204 кг картона, 36 кг полиэтилена и 6 деревянных поддонов — на общую сумму чуть более 10 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленников удалось задержать. Ими оказались жители Нижнего Тагила, специально приезжавшие «на промысел» в Верхнюю Салду. Как пояснили задержанные, они надеялись, что картон и прочий упаковочный материал никому не нужен, а значит, его никто не хватится, а они, в свою очередь, сдавая его, получали хоть и небольшую, но выручку. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».