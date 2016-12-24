Балыбердин вошёл в состав президиума свердловского политсовета «Единой России»

Члены свердловского отделения «Единой России» утвердили новый состав президиума регионального политсовета, сообщает пресс-служба партии. В списке 22 человека, в том числе тагильчане: депутаты Заксобрания Вячеслав Погудин и Елена Чечунова, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и федеральный парламентарий Алексей Балыбердин. Последнего в начале декабря также назначили замглавы Уральского Межрегионального координационного совета ЕР по Свердловской, Тюменской областям, ХМАО и ЯНАО.

«Провёл рабочее совещание в Салехарде с руководством регионального отделения ЕР в ХМАО и выступил с приветственным словом на отчётно-выборной конференции. Здесь же, на Ямале, получил поздравление с вхождением в состав президиума регионального политического совета свердловского отделения ”Единой России”. Впечатления от ямальской региональной ячейки можно описать в трёх словах – монолит и единая команда. Есть чему поучиться и к чему стремиться нам – свердловчанам», – написал Алексей Балыбердин на своей странице в Facebook.

По итогам тайного голосования членами президиума регионального политсовета также стали Евгений Куйвашев, Виктор Бабенко, Людмила Бабушкина, Виктор Шептий, Альберт Абзалов, Александр Александров, Владимир Власов, Андрей Козицын, Алексей Коробейников, Александр Косинцев, Анатолий Никифоров, Сергей Никонов, Валерий Савельев, Александр Серебренников, Яков Силин, Анатолий Сухов, Сергей Чепиков и Виктор Якимов. Президиум был утверждён на первом заседании регионального политсовета в новом составе, который также был определён в минувшие выходные.

Секретарём Свердловского регионального отделения был переизбран Виктор Шептий, за него проголосовали 169 человек из 228. Кандидатуру Шептия внёс присутствовавший на заседании конференции ЕР губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Его спарринг-партнёром выступил местный зампредседателя контрольно-ревизионной комиссии Андрей Сериков.

Численность политсовета сократилась со 120 до 90 человек. В новом составе оказались 5 представителей областного правительства, 12 депутатов Заксобрания и Госдумы, 18 глав муниципалитетов и 40 секретарей местных отделений «Единой России», рассказал Znak.com Шептий.

«Региональный политсовет избирается сроком на пять лет, – напомнил Виктор Шептий. – Состав РПС подлежит обновлению один раз в год на 10%».

Такие опытные политики, как председатель Заксобрания Людмила Бабушкина и гендиректор УГМК Андрей Козицын, сохранили свои места в политсовете. Среди новичков – федеральный парламентарий от Нижнетагильского округа Алексей Балыбердин и Андрей Шумейко, согласованный с федеральным руководством партии кандидат на должность нового главы областного исполкома партии. Из состава политсовета вышли экс-председатель правительства региона Денис Паслер, бывшие депутаты Заксобрания области Галина Артемьева и Анатолий Павлов, управляющий Южным управленческим округом Михаил Астахов, областной парламентарий Анатолий Марчевский, депутаты Госдумы Сергей Бидонько и Лев Ковпак и другие.

Также единороссы сформировали состав новой региональной контрольной комиссии. В неё вошли 23 члена партии, в том числе председатель нижнетагильской думской комиссии по бюджету Вячеслав Малых.

Евгений Куйвашев обозначил приоритеты работы свердловского отделения партии «Единая Россия» на 2017 год (реализация «майских» указов президента России, программы социально-экономического развития региона) и поручил главам муниципалитетов выстроить конструктивный диалог между властью и обществом в преддверии выборов. 10 сентября следующего года свердловчанам предстоит избрать депутатов 49 муниципальных дум и 44 мэра. Также в 2017-м состоятся выборы главы региона.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Znak.com, страница Алексея Балыбердина в Facebook