Автозаправочным станциям в России начнут присваивать звёзды

Глава Росстандарта Алексей Абрамов рассказал о проекте, по которому российским автозаправочным станциям (АЗС) начнут присваивать звёзды, пишет «Российская газета». По словам Абрамова, проект национального стандарта, в котором говорится, сколько звёзд за что присваивается, уже подготовлен.

«Он позволит правильно раскрасить добросовестных игроков, которые в добровольном порядке готовы раскрыть все карты, показать все технологические процессы, как у них организовано обслуживание клиентов, какие есть условия не только для продажи топлива, но и для дополнительных услуг», — сообщил глава Росстандарта.

Также Абрамов отметил, что оцениваться должны все важные эксплуатационные характеристики топлива, которые закреплены ГОСТами и проверяются производителями. В подготовленном документе ранжированы услуги: наличие на АЗС туалета, услуг питания, технических сервисов, подкачки шин, заправки омывающей жидкостью. Руководитель ведомства уточнил, что стандарт будет обсуждён с общественниками, а после его утверждения последует подготовительный период перед его практическим применением.