Автошкола «Джек» и Центральная городская библиотека поддержали челлендж АН «Между строк» для помощи неизлечимо больным детям (ВИДЕО)

Коллектив автошколы «Джек» присоединился к «Доброму челленджу», который агентство новостей «Между строк» запустило весной этого года для помощи тяжелобольным детям. Они собрали для подопечных фонда «Живи, малыш» пелёнки с подгузниками и другие необходимые расходные материалы. Сегодня под опекой благотворительной организации находятся 40 семей. Они каждый день нуждаются в подгузниках, пелёнках, шприцах и других средствах гигиены. Фонд в рамках проекта «Детский паллиатив» ежемесячно тратит на обеспечение подопечных средствами гигиены более 50 тысяч рублей.

«Акция направлена на привлечение внимания к больным деткам, подопечным фонда. Мы собрали необходимые средства гигиены для детей и теперь хотим привлечь к участию в этой акции наших подписчиков, курсантов. Вы можете приобрести для них нужные им расходные материалы в тех количествах, в которых позволяют вам ваши денежные средства. Их вы можете привезти либо в сам фонд, либо в автошколу, мы сами увезём ваши пожертвования в “Живи, малыш”. Заниматься благотворительностью очень просто. Присоединяйтесь к нам и делайте добрые дела», — отмечают в коллективе автошколы.

Участие в челлендже принял также коллектив Центральной городской библиотеки. На собранные ими средства купили специальное питание для Кирилла Батуева с ДЦП. Инвалидом ребёнок стал из-за врачебной ошибки. У него произошло органическое поражение центральной нервной системы, он перестал шевелить ногами и руками, потерял зрение, но никак не волю к жизни. Каждый новый курс реабилитации помогает Кириллу сделать ещё один шаг к полноценной жизни. Благодаря участникам челленджа теперь «Живи, малыш» может больше средств направлять на лечение детей.



Принцип участия в челлендже очень прост: в течение двух недель или месяца команды компаний собирают расходные материалы для подопечных фонда «Живи, малыш», после чего записывают видео с результатами сбора и бросают вызов другим организациям. Присоединиться к доброй акции может любой желающий и в любое время. О средствах гигиены, в которых нуждаются подопечные фонда «Живи, малыш», а также о других важных и полезных благотворительных мероприятиях можно почитать на сайте организации.

Напомним, АН «Между строк» запустило «Добрый челлендж» для помощи тяжелобольным детям только этой весной, в нём приняли участие уже более 20 тагильских компаний. В их числе банк «Нейва», драмтеатр, «Нижнетагильский холодильник», ООО «Тагильское пиво», KDV, парк-отель «Лесная», фитнес-клуб «Телостроитель», салон красоты «Кристина», Crazy Brew, Центральная городская библиотека, «Этажи» и ООО «Синегорье». В ближайшее время помощь неизлечимо больным детям окажут также музей-заповедник, общественный совет при МУ МВД «Нижнетагильское» и команда мэрии Нижнего Тагила.