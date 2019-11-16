Авторы законопроекта о домашнем насилии пожаловались на угрозы в соцсетях

Авторы законопроекта о домашнем насилии заявили о том, что получают угрозы в социальных сетях. С заявлением в полицию уже обратилась депутат Госдумы, телеведущая Оксана Пушкина.

«Фактически всем людям, которые участвовали в этом законопроекте как соавторы, в соцсетях приходят угрозы», — рассказала Пушкина РБК.

Она уточнила, что помимо неё неизвестные шлют угрозы адвокату сестёр Хачатурян Алексею Паршину, адвокату Мари Давтян и создателю сети взаимопомощи для женщин #ТыНеОдна Алёне Поповой.

По словам Пушкиной, вокруг принятия закона о защите от домашнего насилия развернулась «хорошо организованная и финансируемая кампания», схожая с протестами после выхода фильма Алексея Учителя «Матильда», которой надо дать отпор.

Напомним, проект закона о защите от домашнего насилия был изначально внесён в Госдуму в 2016 году. Но тогда он не прошёл первое чтение. При этом с 2017 года побои «в отношении близких лиц» перестали относиться к Уголовному кодексу из-за закона о декриминализации побоев в семье, подготовленного в том числе сенатором Еленой Мизулиной. Уже в 2018 году омбудсмен по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что принятие этого закона было ошибкой. Тогда же состоявшуюся декриминализацию раскритиковал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Летом 2019 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России необходимо разработать и внести закон о домашнем насилии.