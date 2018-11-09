Автомобильное движение по улицам Грибоедова, Космонавтов и Быкова откроют 16 ноября

Движение по улицам Грибоедова, Победы, Космонавтов, Быкова и Максима Горького будет открыто через неделю, 16 ноября. На церемонию открытия планируется пригласить министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова. Об этом мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев сообщил сегодня на аппаратном совещании в администрации города. Он похвалил за хорошую работу начальника управления горхозяйством Владимира Юрченко, а также «впервые за свою жизнь сказал спасибо» гендиректору компании-подрядчика «Уралстроймонтаж» Алексею Голященко.

«Я смутно верил в то, что мы справимся с поставленной задачей, — отметил Пинаев. — Хотел бы объявить благодарность Владимиру Прокопьевичу Юрченко за ту работу, которая была проделана вместе с дорожниками. Всех остальных, кого считаете необходимым, включая “Уралстроймонтаж”, тоже поблагодарите. Впервые за всю свою жизнь я говорю Алексею Голященко спасибо. Сделали работу грандиозную».

Сроки окончания капитального ремонта дорожного полотна по Грибоедова переносились несколько раз. Причиной переносов назывался большой объём работ, в том числе необходимость демонтажа столбов наружного освещения, опор трамвайного транспорта и проводов интернет-провайдеров. Представитель подрядной организации Сергей Турушев в разговоре с журналистом АН «Между строк» говорил, что строители приступили к работам по готовому проекту, в котором обнаружилась масса несоответствий реальному положению дел.

«Сроки я делал для себя, это были некие реперные точки и отметки, на которые все ориентировались. Мы людей стимулировали к выполнению планов поставленными сроками. Самой главной задачей было успеть в сезон закончить асфальт», — сказал на аппаратном совещании Владислав Пинаев.

На Грибоедова на месте старой асфальтовой дорожки уже появилась выложенная плиткой широкая пешеходная зона. В ближайшее время здесь будут смонтированы ограждения, а также проведены мероприятия по благоустройству. Улицы Быкова и Горького также проходят финальную стадию капитального ремонта. Уложено новое дорожное полотно, сделаны бордюры, пешеходные переходы и дорожки. С сегодняшнего дня на улице Быкова будет проходить обкатка трамвайных путей.

Напомним, на весь комплекс по обновлению дорог на Вые и Красном Камне предусмотрено 784 миллиона рублей.