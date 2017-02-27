«Автомобилист» создаст конкуренцию «Спутнику» в Высшей хоккейной лиге

Главный хоккейный клуб Свердловской области «Автомобилист» создаст фарм-клуб для выступления в ВХЛ. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил директор клуба Максим Рябков. По словам функционера, команда будет создана на базе ХК «Горняк» из города Учалы Республики Башкортостан, который в данный момент выступает в Национальной молодёжной хоккейной лиге. Главным спонсором команды является Учалинский горно-обогатительный комбинат, входящий в структуру ПАО «Уральская горно-металлургическая компания».

«Мы планируем в следующем сезоне создать свой фарм-клуб, который будет выступать в ВХЛ. Команда будет создана на базе “Горняка” из Учалы. В ней будут играть те, кто по возрасту преодолел возрастной барьер МХЛ, при этом хоккеисты будут полностью находиться в системе клуба. При первой же необходимости Владимир Крикунов (главный тренер “Автомобилиста”. – Прим. ред.) сможет использовать этих игроков в основной команде, при этом они будут иметь постоянную игровую практику в ВХЛ, это поможет им совершенствоваться», – рассказал Максим Рябков.

Отметим, что в этом сезоне екатеринбургский клуб впервые за четыре года не смог пробиться в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Президент клуба, генеральный директор УГМК Андрей Козицын подчеркнул, что команду ждёт серьёзное обновление и омоложение состава.

Напомним, что в Высшей хоккейной лиге наш регион представляет ХК «Спутник» из Нижнего Тагила, который сегодня третий раз подряд в 1/8 финала победил ангарский «Ермак» – 4:3. Счёт в серии до четырёх побед стал 3:0 в пользу «бобров». В текущем сезоне порядка десяти хоккеистов «Автомобилиста», имеющих двусторонние контракты, сыграли в форме тагильской команды.

Агентство новостей «Между строк»