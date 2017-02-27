Сегодня: Ср, 1 Марта, 2017 | USD 58.38 руб. 1.38   EUR 61.54 руб. 1.54   | -6 °C
01 Мар 2017 22:57 | Метки: новости, спорт

«Автомобилист» создаст конкуренцию «Спутнику» в Высшей хоккейной лиге

Главный хоккейный клуб Свердловской области «Автомобилист» создаст фарм-клуб для выступления в ВХЛ. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил директор клуба Максим Рябков. По словам функционера, команда будет создана на базе ХК «Горняк» из города Учалы Республики Башкортостан, который в данный момент выступает в Национальной молодёжной хоккейной лиге. Главным спонсором команды является Учалинский горно-обогатительный комбинат, входящий в структуру ПАО «Уральская горно-металлургическая компания».

«Мы планируем в следующем сезоне создать свой фарм-клуб, который будет выступать в ВХЛ. Команда будет создана на базе “Горняка” из Учалы. В ней будут играть те, кто по возрасту преодолел возрастной барьер МХЛ, при этом хоккеисты будут полностью находиться в системе клуба. При первой же необходимости Владимир Крикунов (главный тренер “Автомобилиста”. – Прим. ред.) сможет использовать этих игроков в основной команде, при этом они будут иметь постоянную игровую практику в ВХЛ, это поможет им совершенствоваться»,  рассказал Максим Рябков.

Отметим, что в этом сезоне екатеринбургский клуб впервые за четыре года не смог пробиться в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Президент клуба, генеральный директор УГМК Андрей Козицын подчеркнул, что команду ждёт серьёзное обновление и омоложение состава.

Напомним, что в Высшей хоккейной лиге наш регион представляет ХК «Спутник» из Нижнего Тагила, который сегодня третий раз подряд в 1/8 финала победил ангарский «Ермак» – 4:3. Счёт в серии до четырёх побед стал 3:0 в пользу «бобров». В текущем сезоне порядка десяти хоккеистов «Автомобилиста», имеющих двусторонние контракты, сыграли в форме тагильской команды.  

Агентство новостей «Между строк»

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В ОДНОМ ПИСЬМЕ
  • Главная
  • «Автомобилист» создаст конкуренцию «Спутнику» в Высшей хоккейной лиге

Рекомендуемые новости:

64x64
27.Фев.17 11:54 | Комментарии: 0

«Стабильность нищеты обеспечит кто угодно». Алексей Навальный – о достойной зарплате слесаря УВЗ, вечных крымских санкциях, «мафиозных понятиях» Путина и вероятности российского майдана. Интервью АН «Между строк»

64x64
25.Фев.17 14:58 | Комментарии: 0

Нижняя Ерзовка: от первого драмтеатра до элитного микрорайона

64x64
23.Фев.17 11:27 | Комментарии: 0

Тагильский weekend топ-17: «Защитники», Big Stand-up и КВН

О том, чем заняться с 23 по 26 февраля

Лента новостей

«Автомобилист» создаст конкуренцию «Спутнику» в Высшей хоккейной лиге «Автомобилист» создаст конкуренцию «Спутнику» в Высшей хоккейной лиге
01.03.2017 | Комментарии: 0
Суд отменил взыскание с РБК в пользу «Роснефти» 390 тысяч рублей Суд отменил взыскание с РБК в пользу «Роснефти» 390 тысяч рублей
01.03.2017 | Комментарии: 0
РЭО ГИБДД Нижнего Тагила возглавил Андрей Торощин РЭО ГИБДД Нижнего Тагила возглавил Андрей Торощин
01.03.2017 | Комментарии: 0
Ремонт детских садов обойдётся Нижнему Тагилу в 208 млн рублей Ремонт детских садов обойдётся Нижнему Тагилу в 208 млн рублей
01.03.2017 | Комментарии: 0
«Прецедентов, чтобы город становился банкротом, в России ещё не было». Облпрокуратура и региональный Минфин провели ревизию долгов Нижнего Тагила за пятилетку Носова «Прецедентов, чтобы город становился банкротом, в России ещё не было». Облпрокуратура и региональный Минфин провели ревизию долгов Нижнего Тагила за пятилетку Носова
01.03.2017 | Комментарии: 0
Минпромторг рассматривает перепрофилирование оборонных заводов на выпуск станков Минпромторг рассматривает перепрофилирование оборонных заводов на выпуск станков
01.03.2017 | Комментарии: 0
Медведев сменил главу «Ростелекома» Медведев сменил главу «Ростелекома»
01.03.2017 | Комментарии: 0
«Даже слова не дали сказать». 8-летняя тагильчанка получила второй отказ от Ренаты Литвиновой на «Минуте славы» и возвращается домой «Даже слова не дали сказать». 8-летняя тагильчанка получила второй отказ от Ренаты Литвиновой на «Минуте славы» и возвращается домой
01.03.2017 | Комментарии: 0
Глава ФАС заявил о «картелизации» российской экономики Глава ФАС заявил о «картелизации» российской экономики
01.03.2017 | Комментарии: 0
Милонов призвал Первый канал бойкотировать «Евровидение-2017» Милонов призвал Первый канал бойкотировать «Евровидение-2017»
01.03.2017 | Комментарии: 0

В Нижнем Тагиле после ДТП перевернулась иномарка (ВИДЕО)

Роскомнадзор снял социальную рекламу о том, как защититься от телефонных мошенников (ВИДЕО)


Придумавший историю с куклой-бомбой житель Черноисточинска рассказал настоящую причину взрыва Придумавший историю с куклой-бомбой житель Черноисточинска рассказал настоящую причину взрыва
01.03.2017 | Комментарии: 0
«Ъ»: Рассмотрение диссертации Мединского в МГУ прошло с грубыми нарушениями «Ъ»: Рассмотрение диссертации Мединского в МГУ прошло с грубыми нарушениями
01.03.2017 | Комментарии: 0
В Подмосковье задержали зампредседателя правления Татфондбанка В Подмосковье задержали зампредседателя правления Татфондбанка
01.03.2017 | Комментарии: 0
Путин признал провал антидопинговой системы в России Путин признал провал антидопинговой системы в России
01.03.2017 | Комментарии: 0
В Нижнем Тагиле любитель «Боярышника» погиб в огне В Нижнем Тагиле любитель «Боярышника» погиб в огне
01.03.2017 | Комментарии: 0
В Екатеринбурге вынесли приговор санитарке проблемного интерната на Ляпустина В Екатеринбурге вынесли приговор санитарке проблемного интерната на Ляпустина
01.03.2017 | Комментарии: 0
«Ни одного животного на улице быть не должно». Геннадий Онищенко предложил усыплять бездомных собак «Ни одного животного на улице быть не должно». Геннадий Онищенко предложил усыплять бездомных собак
01.03.2017 | Комментарии: 0
«Ревнивому самбисту» из Нижнего Тагила вынесли приговор за кражу бензопилы у собственного деда «Ревнивому самбисту» из Нижнего Тагила вынесли приговор за кражу бензопилы у собственного деда
01.03.2017 | Комментарии: 0
Михаил Леонтьев ответил на заявление Кудрина о непрозрачности приватизации «Роснефти» Михаил Леонтьев ответил на заявление Кудрина о непрозрачности приватизации «Роснефти»
01.03.2017 | Комментарии: 0
Фонд «Живи, малыш» отмечает первый день рождения бесплатного такси и предлагает начать весну с благородного дела Фонд «Живи, малыш» отмечает первый день рождения бесплатного такси и предлагает начать весну с благородного дела
01.03.2017 | Комментарии: 0
В Нижнем Тагиле осудили гражданина Узбекистана за двойное убийство топором В Нижнем Тагиле осудили гражданина Узбекистана за двойное убийство топором
01.03.2017 | Комментарии: 0
Геннадий Зюганов отказался от участия в президентских выборах Геннадий Зюганов отказался от участия в президентских выборах
01.03.2017 | Комментарии: 0
Власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на принадлежащих Украине предприятиях Власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на принадлежащих Украине предприятиях
01.03.2017 | Комментарии: 0
ФАС завела дело на Минздрав ФАС завела дело на Минздрав
01.03.2017 | Комментарии: 0
Главный трофей чемпионата ВХЛ будет носить имя Владимира Петрова Главный трофей чемпионата ВХЛ будет носить имя Владимира Петрова
28.02.2017 | Комментарии: 0
Архив Все новости