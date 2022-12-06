Автолюбитель из Нижнего Тагила просит сделать улицу Первомайскую полностью двусторонней 

Житель Нижнего Тагила Константин просит городские власти организовать двустороннее движение на отрезке улицы Первомайской между проспектом Ленина и улицей Карла Маркса. Как рассказал мужчина АН «Между строк», он считает, что таким образом получится разгрузить улицу Красноармейскую в часы пик. Тагильчанин с 2021 года неоднократно обращался в различные инстанции, но пока безрезультатно.

«В час пик на улицу Красноармейскую просто не проехать, все стоят в сторону Выи, а интервалы светофоров очень малы. Я уже 2 года пишу, чтобы Первомайскую сделали двусторонней, что поможет разгрузить Красноармейскую. Но мне приходят одни отказы», — говорит Константин.

В управлении городским хозяйством администрации города заявили, что «организация двустороннего движения на указанном участке улицы Первомайской нецелесообразна».

В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила рассказали, что обращений по поводу изменения движения по улице Первомайской к ним не поступало. При этом такие вопросы необходимо решать совместно с администрацией города. Также в ГИБДД уточнили, что односторонние дороги самые безопасные.

Напомним, в 2017 году улица Циолковского на участке от Пархоменко до Первомайской стала двусторонней. Решение сделать участок этой дороги двусторонним было принято на заседании градостроительного совета в тагильской мэрии.