Автоледи из Нижнего Тагила лишили водительских прав из-за психического расстройства

В Нижнем Тагиле прокуратура через суд лишила водительских прав женщину с хроническим психическим расстройством. Как пишет ИА «Все новости» со ссылкой на прокуратуру Пригородного района, автоледи активно пользовалась автомобилем, уже находясь на учёте у психиатра, при этом совершить ДТП она не успела.

Водителя с расстройством психики выявили в ходе мониторинга. Сотрудники надзорного ведомства обнаружили, что женщина находится на учёте в психбольнице № 7. Диагноз ей поставили уже после сдачи экзамена на право управления легковым авто, поэтому удостоверение она получила на законных основаниях.

«В ходе проверки выявлен водитель, страдающий хроническим психическим расстройством в форме бредового расстройства. При этом гражданка имела право на управление автотранспортными средствами категории В. Управление водителем транспортными средствами создаёт реальную угрозу безопасности дорожного движения, может привести к дорожно-транспортным происшествиям, причинить вред жизни, здоровью участников дорожного движения, нанести ущерб их имуществу», — пояснили ИА «Все новости» в прокуратуре Пригородного района.

Женщина на заседание суда не пришла, решение приняли без её участия. Водительское удостоверение аннулируют.