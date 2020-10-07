Автохам Игорь Новосёлов вновь попал под уголовное дело из-за дорожной стычки

Екатеринбуржец Игорь Новосёлов, прославившийся в 2013 году мемом «Ты кому сигналишь, дядя», вновь стал фигурантом уголовного дела о дорожном конфликте, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, в ближайшее время Новосёлову предъявят обвинение по статье 213 УК РФ («Хулиганство»), статье 119 УК РФ («Угроза убийством») и статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

«В ходе очередного дорожного конфликта подозреваемый преследовал потерпевшего до его дома, а когда машины остановились, устроил разборку с погромом», — сказал представитель свердловского главка.

Он добавил, что дело Новосёлова могут передать в суд в ноябре. По данным портала Е1.ru, конфликт произошёл 5 мая в посёлке Становлянка Берёзовского района: Новосёлов вступил в перепалку с одним из автовладельцев, разбил его Mitsubishi Lancer, а после этого бегал за пострадавшим с ножом, угрожая его убить.

Игорь Новосёлов получил скандальную известность в 2013 году, когда на YouТube появился ролик, на котором видно, как водителя Hyundai подрезает «девятка». Из ВАЗа вышел Новосёлов с ножом и пистолетом в руках со словами: «Ты кому сигналишь, дядя?» Далее Новосёлов проколол колёса на автомобиле и скрылся. В 2014 году Кировский райсуд признал его виновным в причинении побоев и высказывании угроз убийством водителю Hyundai и назначил ему наказание в виде 3 лет ограничения свободы. В апреле 2017 года суд приговорил Новосёлова к 2 годам лишения свободы за нападение на таксиста Игоря Волкова летом 2015 года, в мае того же года ему добавили ещё 6 месяцев по делу об избиении блогера Владимира Рудякова.

Новосёлов освободился в мае 2019 года — срок наказания ему был сокращён по закону, который засчитывает один день, проведённый в СИЗО, за полтора дня заключения.

В начале сентября Новосёлов был вновь арестован на 5 суток за конфликт с полицейскими в отделе полиции № 3. По словам Горелых, конфликт заключался в том, что мужчина, ныне работающий в сфере ритуальных услуг, пришёл в отдел требовать данные о смерти чужого ему человека, а когда ему отказали, начал вести себя неадекватно и выражаться «отборным матом».