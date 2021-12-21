Студентов машиностроительного техникума на неделю переводят учиться в здание Нижнетагильского технологического института (НТИ) по адресу Красногвардейская, 59. Учащимся придётся самостоятельно ездить с Вагонки в центр города. Родителей и учащихся эта новость не обрадовала.

«До УПИ напрямую не добраться. А транспорт с Вагонки до города плохо с утра ходит, на 56-й маршрут всегда большие очереди. А как студенты всех групп и ещё четырёх курсов должны это сделать? Школьников на каникулы отправили досрочно, а студенты не дети», — говорит мама первокурсника Нина.

«Вышел приказ ездить детям на учёбу в здание института, который находится в часе езды. Автобусы ходят кое-как, морозы, пандем­ия! О чём они дум­ают?!» — возмущается читатель АН «Между строк».

Приказ о проведении «Тест-драйва» для студентов машиностроительного техникума Приказ о проведении «Тест-драйва» для студентов машиностроительного техникума

Как рассказал АН «Между строк» директор Нижнетагильского технологического института Владислав Потанин, студенты всех курсов будут учиться в НТИ с 22 по 28 декабря. Это связано с проведением профориентационного мероприятия «Тест-драйв НТИ». В январе они снова вернутся к занятиям в родном колледже.

«“Тест-драйв” — это традиционное событие нашего института. В машиностроительном техникуме оно никогда не проводилось, потому что профориентационное мероприятие ориентировано на поступление в высшее учебное заведение», — пояснил директор Нижнетагильского технологического института Владислав Потанин.