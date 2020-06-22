Авиаперевозчик Utair отказался платить по кредитам из-за пандемии коронавируса

Авиакомпания Utair из-за пандемии коронавируса приостановила выплату по полученным ранее 12-летним кредитам, сообщает пресс-служба перевозчика.

«В период форс-мажорных обстоятельств из-за коронавирусной инфекции, когда требуется накопление и перераспределение всех средств в пользу операционной деятельности, ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" приняло решение не осуществлять выплаты не только по 7-летним, но и по 12-летним кредитам и займам», — заявили в Utair.

В пресс-службе перевозчика отметили, что кредиторы пошли навстречу авиакомпании, все сэкономленные средства будут направлены на выполнение обязательств перед пассажирами, сохранение кадров и обеспечение доступности и безопасности полётов.

Долг Utair составляет 74,7 млрд рублей, часть акций компании принадлежит правительству ХМАО и Тюменской области. С осени 2018 года перевозчик ведёт переговоры с 11 банками о реструктуризации кредитов на 56,5 млрд рублей.