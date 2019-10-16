Авиакомпании S7 разрешили осуществлять перелёты в Грузию

Росавиация выдала авиакомпании «Сибирь» допуск на полёты в грузинский Кутаиси с частотой до семи рейсов в неделю. Соответствующий приказ был опубликован на сайте федерального агентства.

При этом в документе сообщается об отзыве допуска на выполнение перевозок по маршруту Москва — Кутаиси у авиакомпании «Глобус».

Как пишет ТАСС, в Росавиации пояснили, что наличие допуска не означает факта начала полётов.

«Это нормальная практика, когда авиакомпании продлевают свой допуск на выполнение полётов для того, чтобы иметь возможность в случае открытия воздушного сообщения начать полёты без замедления. Допуск — это право компании. Как только будут сняты ограничения на полёты в Грузию, авиакомпания "Сибирь" сможет воспользоваться этим правом», — сообщил официальный представитель агентства.

В пресс-службе S7 пояснили, что в условиях действующего запрета наличие допуска не даёт авиакомпании права выполнять рейсы в Грузию. Допуск на полёты в Кутаиси получен авиакомпанией «Сибирь» вместо авиакомпании «Глобус» в рамках слияния компаний.