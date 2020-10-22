Авиакомпании попросили у правительства дополнительные 50 млрд рублей субсидий

В условиях пандемии коронавируса глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой выделить субсидии в размере 50 млрд рублей на поддержку отрасли, со ссылкой на документ пишет РБК. Направление запроса в правительство Тасун подтвердил «Ведомостям».

По информации источников РБК, Ассоциация, в которую входит «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair, попросила предоставить около 30 млрд рублей субсидий в четвёртом квартале 2020 года и 20 млрд рублей в первом квартале 2021 года. По оценкам представителей авиаотрасли, в низкий для рынка зимний сезон и без возобновления международного сообщения убытки компаний «значительно превысят» потери аналогичных периодов прошлых лет.

Как уточнили в правительстве, письмо было перенаправлено в Минтранс и Росавиацию, просьба пока не рассмотрена.

Ранее для поддержки авиакомпаний в условиях ограничения международного авиасообщения правительство выделило 23,4 млрд рублей субсидий. Размер ежемесячной субсидии, которую может получить каждая авиакомпания, зависит от объёма падения её пассажиропотока. Руководство «Аэрофлота» не исключило банкротств части авиакомпаний уже этой осенью.