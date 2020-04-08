Аварийные бригады «Водоканала-НТ» будут работать и выезжать на места прорывов в течение всего карантина из-за коронавируса

Аварийные ремонтные бригады «Водоканала-НТ» продолжают работать в штатном режиме, рассказал АН «Между строк» замдиректора по производству на предприятии Евгений Захаров. Несмотря на карантин, введённый из-за угрозы распространения коронавируса, специалисты будут выезжать на места прорывов труб и для ликвидации иных ЧП. В команде «Водоканала-НТ» сегодня трудятся более семи аварийных бригад, все специалисты обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты.

«Три ремонтных бригады у нас закреплены за водопроводными сетями, ещё четыре бригады аварийщиков — за канализационными сетями. Также у нас есть бригады, которые занимаются контролем работы канализационных и водопроводных насосных станций. Все работают в аварийном режиме. Каждое утро у сотрудников предприятия измеряют температуру. Все наши специалисты здоровы. Если кто-то заболеет, мгновенно удалим его с работы, отправим на самоизоляцию и в поликлинику», — пояснил Евгений Захаров.

В случае возникновения аварии или при необходимости получения консультации тагильчанам необходимо обратиться в первую очередь в диспетчерскую службу. После получения информации об аварии ремонтные бригады сразу выезжают на место ЧП и начинают выполнять работы, ликвидируют его последствия.

«У нас была серьёзная авария на трубе диаметром 300 мм по улице Пихтовой во время карантина. ЧП случилось в ночь на 31 марта. Образовался большой свищ, то есть отверстие в чугунной трубе. Мы его полностью устранили за четыре часа. Остальные аварии — мелкие утечки, свищи в колодцах нужно заменить или прокладку», — рассказал замдиректора по производству предприятия.

Все плановые ремонтные работы «Водоканал-НТ» перенёс на более поздние и подходящие сроки.

«Я думаю, после 20 апреля мы выйдем и сделаем все запланированные работы. На Черноисточинском гидроузле уже начала работать система водоподготовки. Все показатели воды на сегодняшний день в норме согласно требованиям СанПиН. Всё хорошо», — заключил Евгений Захаров.

В 2019 году «Водоканал-НТ» заменил на тарифные деньги 3311 метров сетей водопровода в Нижнем Тагиле. Кроме этого, предприятие провело ревизию сетей холодного водоснабжения, выявило и ликвидировало скрытые утечки. Эта масштабная работа позволила значительно сократить потери воды. В 2020 году «Водоканал-НТ» намерен заменить ещё почти 4,2 км сетей водопровода.

Сегодня на обслуживании ООО «Водоканал-НТ» находится 656 км сетей водопровода, 35 насосных станций. Содержать всё имущество в нормативном состоянии и оперативно ремонтировать его возможно только при своевременных поступлениях платежей от управляющих компаний и самих жильцов, отмечают в компании. При этом 5 апреля стало известно, что из-за коронавируса правительство постановило приостановить начисление пеней за несвоевременную оплату населением жилищно-коммунальных услуг и взносов за капремонт. Начислять пени не будут УК и ТСЖ по договорам ресурсоснабжения. Кроме того, запрещено отключать неплательщикам доступ к услугам. Энергетики считают, что ослабление санкций за неоплату может привести к росту неплатежей, а кассовые разрывы гарантирующих поставщиков в итоге вырастут до 500 млрд рублей к концу года. Поэтому взамен энергетики, по данным «Коммерсанта», попросили господдержки: субсидирования ставок по кредитам и бюджетных гарантий для их привлечения, отсрочек по налогам и снижения страховых взносов. Пока же ресурсоснабжающим организациям приходится искать компромисс и надеяться на сознательность жильцов, УК и ТСЖ. Так как без достаточного количества денежных средств подготовиться к предстоящему зимнему сезону будет крайне сложно.

Напомним, во время карантина управляющие компании и аварийные службы Нижнего Тагила также продолжают работать в обычном режиме, так как относятся к службам жизнеобеспечения. Мэрия просит жителей, у которых произошла коммунальная авария, обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по тел. (3435) 25-78-83, которая уже переадресует обращение в соответствующую службу или УК.