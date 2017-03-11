Аварийные выходные в Нижнем Тагиле: один человек погиб и 13 пострадали

Накануне ночью у дома № 40 по проспекту Мира автомобиль Lada Granta сбил 34-летнего мужчину. В отделе пропаганды ГИБДД уточняют, что пешеход переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате наезда пострадавший получил перелом правой ноги, закрытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован.

11 марта в трёх ДТП пострадали восемь человек. Так, поздно ночью возле дома № 16 по улице Окунева 26-летний водитель ВАЗ-2109 при обгоне задел автомобиль Hyundai и ВАЗ-21102. Двое пассажиров «девятки» получили различные травмы, водитель с переломом костей таза был госпитализирован.

Ещё одно ДТП произошло на пересечении улиц Красноармейской и Карла Маркса. Дорогу не поделили водители Mitsubishi и Opel. Медицинская помощь потребовалась 45-летнему владельцу «японца».

На Черноисточинском шоссе пассажирская «Газель» врезалась в стоящий микроавтобус Peugeot, после чего задела УАЗ «Патриот» и Daewoo Matiz. У водителя «Газели» медики диагностировали перелом ребра, водитель и два пассажира микроавтобуса с незначительными травмами были отпущены домой.

Сегодня стало известно, что в больнице скончался 56-летний водитель ВАЗ-21099, который 10 марта на 18-м километре дороги Нижний Тагил – Нижняя Салда не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Toyota Dyna.

Всего за период с 10 по 12 марта произошло шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 13 получили различные травмы.

Агентство новостей «Между строк»

ФОТО: отделение пропаганды ГИБДД, ИА «Все новости»