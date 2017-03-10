Под Нижним Тагилом после ДТП с грузовиком водитель ВАЗа впал в кому

Вчера вечером на 18-м километре дороги Нижний Тагил – Нижняя Салда произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. По данным отдела пропаганды ГИБДД, около пяти часов вечера 56-летний водитель «ВАЗ-21099» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с груговиком Toyota Dyna.

В результате аварии водитель легковушки с многочисленными травмами и в состоянии комы был госпитализирован. Водителю Toyota назначено амбулаторное лечение.

Агентство новостей «Между строк»