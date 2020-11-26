Аттракционы в парке имени Бондина отреставрируют заключённые исправительной колонии №12 Нижнего Тагила

Исправительная колония № 12 Нижнего Тагила заключила договор о реставрации аттракционов и ограждений с Нижнетагильским городским парком культуры и отдыха имени Бондина.

После окончания летнего сезона в ИК-12 завезли павильон кассы и ограждение, которое отреставрируют заключённые.

«Так как покраску необходимо провести высококачественными материалами, стойкими к атмосферным явлениям, ремонтные работы для данного заказа будут проводиться на оборудовании автогаража. Будет задействовано покрасочное оборудование и сушильная камера автосервиса учреждения», — сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

В ГУФСИН подчёркивают, что договор заключили «с целью взаимодействия с муниципальными организациями Нижнего Тагила».