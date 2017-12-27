АСВ предлагает сократить срок ликвидации банков

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует провести реформу ликвидации банков, у которых отзывают лицензии, со ссылкой на гендиректора агентства Юрия Исаева пишут «Ведомости».

По словам Исаева, средний срок ликвидации кредитной организации составляет около трёх лет. В настоящее время АСВ занимается ликвидацией 321 банка, общая балансовая стоимость их активов достигает 3,78 трлн рублей, оценочная — 0,44 трлн рублей. Как пояснил гендиректор АСВ, в последние годы быстро росло число переходящих под управление агентства банков, однако из-за длительности процесса ликвидации ряд активов со временем дешевеет и в итоге кредиторы получают меньше.

АСВ предлагает внести изменения в законодательство для повышения эффективности работы с активами. Как рассчитывает агентство, сразу после отзыва лицензии оно займётся оценкой качества активов, выделит активы для продажи и будет готовить их к сделке. Нововведения помогут снизить срок ликвидации банков до полутора лет и сделать сам процесс более прозрачным.

«Идея в том, чтобы отказаться от бесконечных судебных процедур, которые в большинстве своём не приносят ожидаемого результата, и сосредоточиться на быстрой, публичной и результативной продаже, пока актив не обесценился», — объяснил Юрий Исаев.

Кроме того, в АСВ обсуждают предложение продавать активы на открытых торговых площадках по голландскому аукциону, добавил гендиректор агентства.

«Если кто-либо из участников согласился с начальной ценой, то дальше аукцион идёт на повышение до максимальной цены; если не согласился, то цена снижается до минимальной, при которой аукцион заканчивается», — рассказал Исаев.

Как утверждает глава АСВ, Центробанк и правительство в целом поддержали его предложения. Версия поправок в закон о банкротстве будет готова в январе, добавил гендиректор агентства. Представитель регулятора сказал, что ЦБ готовит законопроекты по оптимизации ликвидации банков вместе с АСВ. Как уточнили в ЦБ, планируется изменить порядок продажи имущества.

Ранее «Коммерсантъ» выяснил, что внешний контроль качества работы аудиторов лопнувших банков Федеральное казначейство проводит по новой схеме. Проверяющие запрашивают в АСВ документы из банков и сопоставляют их с полученной от аудиторов информацией. Аудиторы связывают новацию с грядущей сменой регулятора и опасаются необъективности.