Ассоциация автоперевозчиков попросила Мишустина на два года отменить «Платон»

Ассоциация международных автоперевозчиков призвала премьер-министра Михаила Мишустина на 2020 и 2021 годы освободить их от уплаты транспортного налога и от взносов в систему «Платон», говорится в обращении организации.

Перевозчики просят снизить для них налоговую нагрузку, поскольку их работа усложнилась из-за ограничений по коронавирусу, но важность перевозок в этих условиях возросла. Они также попросили частично субсидировать им платежи за лизинг грузовиков и освободить от утилизационного сбора большегрузы экологического класса 6.

«Из-за введения правительством РФ требований об изоляции на 14-дневный срок лиц, прибывших из-за рубежа, в том числе и водителей грузовых автомобилей, осуществляющих международные перевозки, начала ощущаться нехватка водительских кадров», — говорится в письме.

Несмотря на увеличение расходов и большие финансовые потери, компании прилагают все усилия для соблюдения своих обязательств перед заказчиками, говорится в обращении. На ситуацию также негативно влияют и другие факторы. Например, резкое подорожание дизельного топлива или введение утилизационного сбора для прицепной техники. Перевозчики просят ввести мораторий на уплату транспортного налога на 2020–2021 годы, освободить от платы по системе «Платон», обеспечить частичное субсидирование уплаты лизинговых платежей.

Напомним, осенью 2015 года из-за введения платы за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам (плату собирают через систему «Платон») в разных регионах России прошли акции протеста дальнобойщиков. На фоне акций протеста размер штрафов был снижен в десять раз, до пяти тысяч рублей, а на проезд был установлен льготный тариф.