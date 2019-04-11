Артёмовский остался без воды из-за аварии на водопроводе

Несколько десятков жилых домов, детские сады, школа и больница в городе Артёмовском остались без холодной воды из-за аварии на трубопроводе, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

«Холодное водоснабжение было отключено в 85 многоквартирных жилых домах, трёх детских садах, школе и центральной городской больнице из-за прорыва водовода», — заявили в пресс-службе ведомства.

Прорыв произошел вечером 10 апреля, аварийно-ремонтные бригады приступили к ликвидации аварии. К домам и больнице был организован подвоз питьевой воды. На 8:20 утра 11 апреля коммунальные службы продолжали работы по устранению аварии. О том, когда водоснабжение будет восстановлено, пока неизвестно.

Ранее без воды оставался Камышлов: сотни многоквартирных и частных домов, школы, детсады и больницы остались без водоснабжения 31 марта — из-за затопления вышли из строя канализационные насосы.