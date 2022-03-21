«АртРезиденция» в Черноисточинске приглашает в гости потенциальных участников фестиваля в стиле хиппи-шик

Этим летом в посёлке Черноисточинск пройдёт второй фестиваль в стиле Уральского Вудстока Funny Hills (12+). Команда «АртРезиденции» придумала провести богемную тусовку с деревенским шиком ещё в прошлом году, а сейчас организаторы готовы поделиться своим опытом.

16 апреля на Демидовском заводе пройдёт нетворкинг-встреча «Что такое креативный кластер и как это работает?» (12+), на которой создатели фестиваля ждут новых участников. Так, всем желающим музыкантам готовы предоставить площадку для выступления, а мастерам дадут возможность выставить свои изделия на ярмарке.

«Цель нашей встречи — качественное наполнение ярмарки и музыкальных площадок фестиваля Fanny Hills, а также предоставление возможности начинающим мастерам и музыкантам показать себя миру. Креативный кластер на старинном уральском Демидовском заводе может стать площадкой для старта проектов ремесленников, художников и музыкантов через обучение и практики продаж», — говорят организаторы мероприятия.

Главная задача креативного кластера, по словам организаторов, — объединить две отрасли: ремесло и туризм. Принять участие в нетворкинг-встрече могут все желающие, зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте.

Фестиваль Funny Hills пройдёт 18 июня. Хэдлайнером станет профессиональный музыкант и саунд-продюсер Datura Inoxios. Исполнитель известен всем ценителям этнической музыки и играет на духовом инструменте диджериду и барабанах джембе. Как и в прошлом году, все гости фестиваля смогут позаниматься йогой, послушать инди-музыку, сходить в поход на гору, посетить мастер-классы и сделать оригинальные кадры в фотозоне с хиппи-мобилем.