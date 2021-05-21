«Уральский Вудсток» пройдёт на территории демидовского завода Черноисточинска в июне

Команда «АртРезиденции» в Черноисточинске анонсировала первую на Урале богемную тусовку с деревенским шиком Funny Hills (12+). Организаторы готовят нечто нетипичное — фестиваль в стиле уральского Вудстока с йогой, богемным маркетом, мастер-классами по созданию мандал.

«Что вдохновило на мероприятие в стиле уральский Вудсток? Вудстокская ярмарка музыки и искусств — один из знаменитейших рок-фестивалей, прошедший с 15 по 18 августа 1969 года на одной из ферм городка в сельской местности Бетел. Событие посетило около 500 тысяч человек, а среди выступавших были такие исполнители, как The Who, Дженис Джоплин, Джо Кокер, Джими Хендрикс», — говорят организаторы.

Уральский фестиваль в стиле хиппи-шик обещает интересную программу. Все желающие смогут позаниматься йогой, попеть мантры, создать ловца снов и свою мандалу (замкнутое геометрическое изображение, используемое в буддийских практиках. — Прим. ред.) и научиться рисовать мехенди. Также гостей ждут лекция по Васту (древней ведической науке о правильном построении жилого и рабочего пространства в соответствии с законами природы), тематическая ярмарка, фотозона с хиппи-мобилем. Со сцены будет звучать инди-рок. В скором времени организаторы фестиваля озвучат имена хедлайнеров.

Тематическая богемная вечеринка пройдёт 19 июня с 13:00 до 21:00 в посёлке Черноисточинск на Кирова, 2а. Добраться до «АртРезиденции» можно на личном авто или от вокзала автобусами № 104, № 104Б Нижний Тагил — Черноисточинск.

Участие в фестивале платное — 500 рублей. Билеты можно приобрести заранее здесь или в день мероприятия.