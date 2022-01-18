Артисты Молодёжного театра озвучили виртуальные экскурсии по Нижнему Тагилу, разработанные музейщиками

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» запустил виртуальный проект «Собирая железные караваны…» (12+). На сайте музея был создан специальный раздел, в котором любой желающий может отправиться в познавательное путешествие по уральским заводам Демидовых первой половины XIX века.

Проект создан на средства гранта Министерства культуры Свердловской области к 300-летию Нижнего Тагила и 180-летию музея-заповедника. Партнёром также выступил Новый Молодёжный театр, артисты которого помогли с озвучкой экскурсий.

Задумка музейщиков оригинальна — с помощью картин с изображением демидовских заводов зрители знакомятся с историей Нижнего Тагила и развитием горнодобывающей промышленности. Всего проект представляет публике 15 экскурсий, каждая из них имеет самостоятельный сюжет и рассказывает свою историю. Объектами внимания и достопримечательностями в экскурсиях выступают заводы: их механизмы и агрегаты, заводские пруды и посёлки, пристани и рудники.

Со временем количество экскурсий будет увеличиваться, отмечают в музее-заповеднике. Кроме того, к нему смогут присоединяться новые музеи, в коллекциях которых хранятся образцы индустриального пейзажа Нижнетагильского горнозаводского округа Демидовых.

«Картины создавались по заказу разных представителей тагильской ветви рода Демидовых. Первым, кто стал использовать изображение своих заводских владений в оформлении жилых интерьеров, стал Никита Акинфиевич Демидов. Его опыт расцвёл в деятельности потомков. До появления фотографии, не считая производственных схем, это был единственный способ получить визуальный образ заводов, которые составляли суть процветания рода. Такие художественные работы, как картины “Нижний Тагил зимой”, “Гулянье на Лисьей горе”, “Вид на Нижнетагильский завод”, “На уральском заводе”, представляют сегодня ценнейшее собрание, которое проливает свет на многие исторические и даже технические вопросы устройства горнозаводских владений Демидовых на Урале. В сущности, это собрание является частью индустриального наследия Урала вообще и Нижнего Тагила в частности», — говорят в Нижнетагильском музее-заповеднике.

С проектом можно познакомиться на сайте музея-заповедника и в Историко-краеведческом музее на Ленина, 1.