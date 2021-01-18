Артисты из Новоуральска и Екатеринбурга выступят на сцене тагильского Молодёжного театра в феврале

В Новом Молодёжном театре Нижнего Тагила в феврале состоятся показы двух театров Свердловской области. Тагильские зрители смогут познакомиться с творчеством артистов Новоуральского театра музыки, драмы и комедии и Центра современной драматургии (ЦСД), главным режиссёром которого является замдиректора по творческим вопросам тагильской Молодёжки Антон Бутаков.

7 февраля в 12:00 состоится показ детского спектакля ЦСД «Иван Царевич и Серый волк» (3+). Зрителей ждёт встреча с известными героями: Серым волком, русскими богатырями, Змеем Горынычем, Шамаханской царицей. Как отмечают авторы постановки, эта сказка всегда развивается по новому сюжету и дети помогают героям принимать судьбоносные решения.

13 февраля в 17:00 артисты Новоуральского театра музыки, драмы и комедии представят праздничный концерт «На крыльях любви» (6+), посвящённый Дню всех влюблённых. В музыкальный спектакль вошли романтичные темы из классического оперного репертуара и эстрадные композиции современных исполнителей. В постановке задействованы солисты театра и балетная труппа.

Билеты на гастрольные спектакли можно приобрести онлайн или в кассе Нового Молодёжного театра.