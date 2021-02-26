Артемий Лебедев опубликовал фейковое удостоверение личности Юлии Навальной с немецким гражданством

Дизайнер Артемий Лебедев в своём телеграм-канале опубликовал немецкое удостоверение личности, принадлежащее, по его словам, Юлии Навальной.

«Оказывается, у Юлии Навальной немецкое гражданство. Фантастиш! С таким багажом в первые леди обычно не пускают. Значит, и не собирались. Документ выдан в 2019 году. О чём это говорит мне? О том, что нашему главному фельетонисту, как любому политику или священнику, как любому двуличному лицемеру, не чужды земные заботы — слава, деньги, обеспеченная старость в тихой гавани», — написал Лебедев.

В удостоверении личности указаны персональные данные Навальной, включая её девичью фамилию. Также указан срок действия документа — до 12 ноября 2029 года.

После публикации Лебедева глава сети штабов Навального Леонид Волков назвал изображение фейком. По его словам, на опубликованном документе — фотография Юлии Навальной из журнала «Афиша». После этого сам дизайнер признал публикацию фейком, уточнив, что «факт проверен», однако не стал удалять это после признания поста фейком.