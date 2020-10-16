«Арт-резиденция» в Черноисточинске станет участником эко-акции по сбору техники

«Арт-резиденция» в Черноисточинске примет участие в экокультурной акции Свердловской области «ЭлектроОсень по-уральски». В рамках акции на территории резиденции будет запущен сбор приёма техники, которую после отправят на переработку. Организаторами события выступили эко-проект «Немузеймусора из Екатеринбурга и волонтёрское движение по сбору вещей «Собиратор».

Мероприятие пройдёт с 17 по 25 октября на площадках Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Арамиля. Свердловская область станет участником впервые, традиционно акция «ЭлектроОсень» проводится каждую осень в Москве. Также по всему региону запустят более десяти пунктов приёма, узнать их месторасположение можно на сайте https://nemuseymusora.ru. На каждой площадке в дни проведении акции будут расположены контейнеры для организации раздельного сбора мусора.

«Давайте вместе не допустим попадания техники на полигоны, где она будет разлагаться до полумиллиона лет, выделяя в окружающую среду токсичные вещества. Вся собранная техника отправится к проверенным специалистами #НЕМУЗЕЙМУСОРА компаниям ООО "Элиос" и ГК "Генерация Сервис", которые вернут полезные компоненты в цикл производства», — пишут организаторы у себя в соцсетях.

Для переработки принимается любая электронная техника, кроме батареек, лампочек, картриджей, кассет, дисков и прочих расходных материалов.

С организаторами экологической акции на Урале связалась тагильская художница, куратор музея наличников в «Арт-резиденции» Юлия Пиляй. Девушка надеется, что резиденция в Черноисточинске сможет стать в дальнейшем пунктом приёма отходов.

«Я всегда интересовалась темой раздельного сбора мусора, тем более в Тагиле это не особо развито. Но раньше думала: "вот появятся у нас в городе какие-то эко-активности, тогда и я за это возьмусь". А теперь понимаю, что нужно пробовать самой, создать толчок, который поможет нашему городу стать лучше», — говорит Юлия Пиляй.

Акция «ЭлектроОсень по-уральски» начнётся 17 октября в «Арт-Резиденции» на Кирова, 2А. Во всем вопросам обращаться к координатору сбора в Нижнем Тагиле Рамилю Хакимову по телефону: 8(922)026-62-59.