Армен Джигарханян доставлен в больницу с инфарктом

Актёр Армен Джигарханян доставлен в одну из московских больниц с инфарктом, со ссылкой на источник в медицинских кругах пишет ТАСС.

«Он находится в коме и подключён к аппарату искусственной вентиляции легких», — сообщил собеседник агентства.

В какой именно больнице находится 82-летний актёр, не уточняется. В свою очередь друг актёра Артур Согомонян сообщил РИА Новости, что Джигарханян «чувствует себя не очень хорошо, но ничего критического». По его словам, он проходит в больнице «обследования и профилактику».

В январе Джигарханяна на скорой помощи увезли из Московского драматического театра, которым он руководит, в больницу имени Пирогова. У него зафиксировали гипертонический криз.

По информации «Пятого канала», причиной госпитализации стали осложнения с сердцем.