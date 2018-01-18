В Москве госпитализировали актёра Армена Джигарханяна

Актёра Армена Джигарханяна госпитализировали из-за резкого ухудшения состояния, пишет ТАСС.

Отмечается, что Джигарханяна на скорой помощи увезли из Московского драматического театра, которым он руководит, в больницу имени Пирогова вечером в среду, 17 января. У него зафиксировали гипертонический криз.

«У врачей также есть подозрения на невралгию и (на то), что артист подхватил вирус», — сказал собеседник ТАСС.

Источник отметил, что Джигарханян находится в сознании, у него наблюдается общая слабость.

По информации «Пятого канала», причиной госпитализации стали осложнения с сердцем. По неподтверждённым сведениям, актёра могут в ближайшее время поместить в палату интенсивной терапии.