Арбитражный суд признал незаконной сделку по продаже имущества банкротящегося «Тагилбанка»

Свердловский арбитражный суд удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и признал незаконной сделку по продаже АО «Тагилбанк» автомобиля Toyota Land Cruiser 200, пишет Znak.com.

Как указано в материалах дела, в мае 2018 года «Тагилбанк» продал Артёму Стешину Toyota Land Cruiser 2010 года выпуска за 1,5 млн рублей, спустя неделю покупатель перепродал автомобиль также за 1,5 млн рублей Эдуарду Логинову. В октябре 2018 года суд по требованию ЦБ признал «Тагилбанк» банкротом и ввёл процедуру конкурсного производства, конкурсным управляющим было утверждено АСВ. В АСВ сделали вывод, что автомобиль был продан банком «по заниженной цене с целью причинения вреда кредиторам должника».

Суд с позицией АСВ согласился, установив, что Эдуард Логинов является супругом Оксаны Логиновой — заместителя председателя правления «Тагилбанка». Спорная сделка совершена совокупностью согласованных сделок и иных действий, объединённых единой целью — продажа по заниженной цене заинтересованному лицу — Эдуарду Логинову, указал суд.

При этом суд решил, что рыночная стоимость Toyota Land Cruiser 200 на момент продажи составляла 2,1 млн рублей. Именно по такой цене банк в 2014 году купил автомобиль у ООО «Уралинвест» (по материалам дела, бенефициаром этого общества являлся председатель правления «Тагилбанка» Алексей Чеканов). Сам «Уралинвест» купил спорный автомобиль в 2010 году у ООО «Эни Моторс» за 1,75 млн рублей. При этом суд отклонил доводы ответчиков о наличии серьёзных повреждений у автомобиля на момент продажи его банком в 2018 году «ввиду отсутствия достаточных доказательств, подтверждающих, когда возникли повреждения автомобиля».

«Заключение названных сделок привело к уменьшению конкурсной массы, за счёт которой могли бы быть удовлетворены требования кредиторов, что свидетельствует о причинении имущественного вреда», — указал в решении суд.

Суд обязал «конечного выгодоприобретателя по сделке» Эдуарда Логинова вернуть «Тагилбанку» 2,1 млн рублей — действительную стоимость автомобиля.

По словам партнера международного центра защиты прав Globallaw Генрия Папавы, поскольку спорная сделка была совершена в пределах двух месяцев до того, как ЦБ отозвал у «Тагилбанка» лицензию, и в течение года до принятия судом к производству заявления о банкротстве банка, то АСВ в соответствии с п. 1 ст. 61.2 закона о банкротстве нужно было доказать, что автомобиль был продан по цене, существенно отличающейся от рыночной.

«Ответчик пытался доказать, что он купил автомобиль с повреждениями, однако надлежащих доказательств, что на момент сделки у спорного Toyota Land Cruiser были повреждения, представить не смог. Представленная ответчиком в суд независимая оценка стоимости автомобиля была признана недостоверным и ненадлежащим доказательством. В итоге суд сделал вывод, что автомобиль на момент сделки находился в исправном состоянии, у него не было каких-то серьёзных повреждений, а значит, он был продан по заниженной цене. Установление же аффилированности банка и конечного приобретателя автомобиля понадобилось АСВ для того, чтобы взыскать действительную стоимость автомобиля именно с конечного выгодоприобретателя по сделке», — пояснил юрист.

Он отмечает, что все доказательства рыночности сделки нужно было привести на рассмотрении дела в первой инстанции, поэтому выиграть апелляцию или кассацию ответчику будет достаточно сложно.