Apple официально представила новую линейку iPhone 12 и мини-колонку с голосовым помощником

Компания Apple презентовала линейку новых смартфонов: iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Также компания представила HomePod Mini — мини-версию домашней колонки HomePod. Онлайн-трансляция мероприятия прошла вечером 13 октября на официальном сайте компании.

В начале презентации главный исполнительный директор Apple Тим Кук представил новый уменьшенный беспроводной смарт-динамик с персональным голосовым помощником Siri. Глава компании отметил, что при разработке продуктов для дома компания опирается на удобство использования, безопасность конфиденциальных данных и органичное взаимодействие объектов друг с другом. Так, новая колонка будет управлять умным домом и другими приложениями Apple.

Кроме того, что новый iPhone 12 поддерживает сети мобильной связи пятого поколения (5G), дисплей у гаджета будет размером 6,1 дюйма. При этом само устройство будет меньше на 15% и легче на 11% предыдущих моделей. Дисплей имеет плоские углы, как у iPhone 4 и iPhone 5, а у стекла появилась новая защита Ceramic Shield, что сделает новое устройство прочнее. Смартфон будет оснащён двойной 12-пиксельной камерой — основной и широкоугольной. Также улучшен ночной режим и новая функция Smart HDR 3, позволяющая снимать против источника света, сообщает «Коммерсантъ».

Также Apple анонсировала iPhone 12 Mini с дисплеем 5,4 дюйма, как у iPhone 8. Но устройство будет меньше его по размеру за счёт уменьшения рамок дисплея. Ещё две новых модели — iPhone 12 Pro и iPhone Pro Max оснащены тремя камерами. Первая имеет 6,1-дюймовый, вторая — 6,7-дюймовый дисплей. Представитель Apple подчеркнул, что дисплей iPhone Pro Max — самый крупный дисплей смартфона в истории компании, пишет РБК.