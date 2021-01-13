Апелляционный суд отправил «уктусского стрелка» на повторную психиатрическую экспертизу

«Уктусского стрелка» Алексея Александрова, приговорённого осенью 2020 года к пожизненному заключению за убийство из пневматической винтовки двух девушек на горе Уктус, по решению суда отправили на повторную психолого-психиатрическую экспертизу, пишет E1.ru.

«Судебная коллегия назначила Алексею Александрову дополнительную комиссионную стационарную психолого-психиатрическую экспертизу. Её проведут в Свердловской областной психиатрической больнице. После её завершения апелляционный суд Санкт-Петербурга повторно рассмотрит его дело», — сообщили в пресс-службе апелляционной инстанции.

Адвокат Дмитрий Ушаков, представлявший интересы матерей погибших девушек, предположил, что осуждённый избрал такую тактику защиты — притворяться невменяемым.

«Мы считаем, что он симулирует психическое заболевание, чтобы избежать уголовной ответственности. Он социализирован, имеет работу и семью, выполнял сложные технические операции. В ходе следствия дал последовательные признательные показания. По нашим данным, после приговора он, находясь в СИЗО, активно симулировал психические расстройства, спал на полу, отказывался от еды. Пытался изображать невменяемого», — сообщил адвокат.

По его словам, Александров уже проходил и амбулаторную, и стационарную психиатрические экспертизы. Последняя проходила в течение месяца, за пациентом наблюдала комиссия как минимум из шести экспертов. Однако в Санкт-Петербурге решили подстраховаться.

«Это сделано для уточнения диагноза. Его опять отвезут на Сибирский тракт и поместят в стационар закрытого типа, после чего снова будут месяц наблюдать за ним», — сообщил адвокат.

Напомним, по версии обвинения, Александров 25 августа 2018 года в период до 21:32, вооружённый пневматическим оружием, прибыл на велосипеде в лесопарк за гостиницей «Уктус» в Чкаловском районе Екатеринбурга. Там мужчина надел на голову прибор ночного видения и пешком проследовал вглубь лесопарка в направлении вершины учебного склона Уктусского спортивного комплекса. В лесу он увидел ранее незнакомых ему девушек — Ксению Солтанову и Наталью Кузнецову.

Александров встал на расстоянии пяти метров от девушек и около трёх раз не мог сделать выстрел — курок не срабатывал. Однако затем он всё же нанёс по двум девушкам не менее трёх выстрелов. Каждый попал в голову — впоследствии медики зафиксировали повреждение оболочек головного мозга. Ксения Солтанова скончалась на месте. Наталья Кузнецова прожила ещё почти неделю после инцидента, умерла она в реанимации ГКБ № 40.

Свердловский областной суд назначил Александрову пожизненное лишение свободы. После приговора в своей апелляционной жалобе осуждённый попросил отменить пожизненное наказание, так как считает, что способен исправиться.