Апелляционный суд Орла отменил компенсацию Олегу Навальному от ФСИН

Орловский областной суд отменил решение суда первой инстанции о взыскании компенсации морального вреда в пользу Олега Навального с ИК-5, где он отбывал наказание по делу «Ив Роше», пишет «Интерфакс».

Суд счёл, что Навальный не представил доказательств, «исходя из которых можно сделать вывод о причинении ему морального вреда» действиями сотрудников колонии.

Урицкий районный суд Орла присудил Навальному компенсацию в размере 50 тысяч рублей в ноябре 2018 года. Навальный не раскрывал суть заявленных в иске претензий, отметив лишь, что ФСИН «наказана за то, что сама не может выполнить свои глупые требования».

Напомним, в декабре 2014 года Олег Навальный и его брат Алексей были признаны виновными в мошенничестве — суд постановил, что они обманом заставили подписать заведомо невыгодный договор компанию «Ив Роше». Олег Навальный получил 3,5 года колонии, Алексей — 3,5 года условно. В 2017 году ЕСПЧ признал приговор незаконным.