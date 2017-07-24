Апелляционный суд отказался блокировать PornHub в России по требованию прокуратуры

Апелляционная инстанция Воронежского областного суда приняла решение отказать прокуратуре в блокировке PornHub и оставить информацию на ресурсе доступной, пишет RNS со ссылкой на пресс-службу Воронежского областного суда.

В начале мая сообщалось, что Воронежский областной суд заново рассмотрит дело о блокировке PornHub. Тогда представитель судебной инстанции рассказывал, что дело было передано на новое апелляционное рассмотрение в Воронежский областной суд.

«Оно будет направлено в судебную коллегию и рассматриваться как судом первой инстанции», — объяснял представитель Воронежского областного суда.

Напомним, Роскомнадзор внёс PornHub в реестр запрещённых сайтов в сентябре 2016 года по решению Бутурлиновского районного суда Воронежской области. Инстанция вынесла решение в мае 2016 года. Но 7 апреля Роскомнадзор разблокировал доступ к PornHub в России — на время судебных разбирательств, так как решение суда первой инстанции о блокировке PornHub было оспорено.

PornHub работает с 2007 года. Роскомнадзор уже вносил PornHub в реестр запрещённых сайтов в 2014 году.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Интерфакс»