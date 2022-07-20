Антоновский фестиваль пройдёт под Нижним Тагилом в конце июля

В посёлке Антоновский, что находится в 16 киллометрах от Нижнего Тагила, с 29 по 31 июля пройдёт традиционный фестиваль авторской песни имени Сергея Минина (16+). В этом году организаторы ожидают более 5 тысяч участников и зрителей. 36-й по счёту городской фестиваль будет посвящён 300-летию Нижнего Тагила, сообщают организаторы.

В новом сезоне программа обширная и разнообразная. На нескольких локациях пройдут конкурсы бардовской песни, поэтические встречи, соревнования по волейболу и силовым видам спорта, а также ярмарка-продажа памятных сувениров. Зрители и организаторы смогут принять участие в мероприятиях по экосбору. В день закрытия фестиваля запланировано проведение концерта шуточной песни «Чайхана». Также своими выступлениями зрителей порадуют барды из Москвы и Санкт-Петербурга Михаил Башаков, Марат Фахртдинов и Владимир Городзейского.

Напомним, в июне организаторы фестиваля открыли краудфандинговый сбор на проведение мероприятия. В мэрии Нижнего Тагила тогда пояснили, что речи о недостаточном финансировании фестиваля в Антоновском не идёт, ежегодно барды собирают дополнительные средства на его организацию.

Инициатором проведения первого городского фестиваля самодеятельной песни в 1985 году стал президент городского КСП «Зелёная лампа» Михаил Сипер. В таком формате бардовские встречи проводятся ежегодно и занимают значительную роль в культурной жизни города.

В разные годы в качестве почётных гостей на фестивале выступали именитые барды, такие как Олег Митяев, Константин Тарасов, Леонид Сергеев, Группа «Грассмейстер», Павел Юдин, Михаил Сипер и другие.