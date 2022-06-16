В мэрии Нижнего Тагила объяснили недостаточное финансирование бардовского фестиваля в Антоновском 

Мэрия прокомментировала недостаточное финансирование фестиваля авторской песни в посёлке Антоновский под Нижним Тагилом. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе администрации города, власти в этом году выделили на летний фестиваль 200 тысяч рублей. В 2022-м фестиваль имени автора-исполнителя Сергея Минина спустя два года после начала пандемии состоится в 36-й раз. В 2020 и 2021 годах он был отменён из-за COVID-19. Ежегодно фестиваль собирал тысячи музыкантов со всего региона. В этом году средств, выделенных администрацией города на проведение мероприятия, не хватило, поэтому барды собирают оставшуюся часть суммы — 130 тысяч рублей — через краудфандинговую платформу.

«Мэрия всегда содействует проведению подобных мероприятий, ставших традицией Нижнего Тагила. Финансирование сокращено не было. В 2018 году также было выделено 200 тысяч рублей, как и в предыдущие годы. И только учитывая юбилейную для фестиваля дату, в 2019 году было выделено дополнительное финансирование в размере 350 тысяч рублей. Тогда фестивалю исполнилось 35 лет. Дирекция фестиваля всегда привлекает спонсорские средства на свои дополнительные расходы», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии.

Отметим, что в комментарии на краудфандинговой платформе барды сами указали, что финансирование фестиваля было «урезано». Средства, объясняют они, необходимы на аренду сцены и звукового оборудования, вывоз мусора, покупку расходных материалов для технических служб, оплату работы звукорежиссёров, а также на оплату дороги и гонораров гостей, имена которых объявят в ближайшее время.

Однако фестиваль, говорят организаторы, состоится в любом случае. Даже если музыкантам не удастся собрать необходимую сумму на платформе, средства найдут собственными силами.

Напомним, фестиваль авторской песни имени Сергея Минина проводится с 1982 года. В разные годы его гостями становились Олег Митяев, Анатолий Киреев, Леонид Сергеев, Андрей Козловский, Наталья Кучер, Анатолий Шенберг, Андрей Крамаренко, а также группа «Грассмейстер». В 2002 году фестивалю был присвоен статус областного, но география участников и гостей выходит далеко за пределы Уральского региона.