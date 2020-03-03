Антон Шипулин обвинил МОК в подделке улик против российских биатлонисток

Экс-биатлонист депутат Госдумы Антон Шипулин в своём Instagram обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в непрофессионализме. Поводом стало заявление в CAS Алексея Панича, адвоката Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщившего, что подписи Григория Родченкова на документах спортсменок были поддельными. Это подтвердили российские и британские эксперты.

«Здесь даже не нужно быть юристом, чтобы понять: МОК готовит обвинения по делам наших спортсменов крайне непрофессионально. Считаю, что вопрос относительно подлинности подписей Родченкова должен быть расследован отдельно. Если от нас требуют честности и открытости, то МОК и CAS должны вести себя в ответ точно так же», — написал Шипулин.

Он подчеркнул, что российские спортсмены имеют право доказывать свою невиновность, но для этого необходимо, чтобы «все участники разбирательств соблюдали закон».

«В противном случае у россиян просто физически не будет ни единого шанса отстоять свою позицию в суде. Такая ошибка МОК (преднамеренная или нет) может дорого стоить не только нашим спортсменам. Речь идёт ведь не только об олимпийских медалях, званиях призёров и чемпионов Олимпиады, речь идёт и о чести нашей страны», — считает Шипулин.

Ранее CAS принял заявление от представителей спортсменок и потребует объяснения у МОК, которое он должен представить в течение суток.

Напомним, Международный союз биатлонистов дисквалифицировал российских спортсменов Евгения Устюгова и Светлану Слепцову на два года за нарушение антидопинговых правил. Кроме того, Устюгова лишили золотой медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи.