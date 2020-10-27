Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда аннулировала победы депутата Госдумы Антона Шипулина на Олимпиаде в Сочи

Участник Олимпийских игр в Сочи 2014 года и депутат Госдумы Антон Шипулин лишился своей единственной золотой медали Олимпиады. Антидопинговая панель CAS признала биатлониста Евгения Устюгова, с которым в 2014 году Шипулин выиграл эстафету, виновным в нарушении антидопинговых правил. В итоге результаты спортсмена были аннулированы.

Подозрения в отношении Евгения Устюгова связаны с высокими показателями гемоглобина в анализах спортсмена. Против него уже выдвигались аналогичные обвинения, но Устюгов был признан невиновным. Биатлонист доказал, что повышенный уровень гемоглобина в крови является следствием генетических мутаций, передавшихся ему от родителей. Как сообщил ТАСС адвокат биатлониста, решение CAS ADD не является окончательным и может быть обжаловано в течение 21 дня.

Сам Антон Шипулин ранее заявлял, что поддерживает решение Устюгова опротестовать решение CAS ADD.