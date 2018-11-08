Андрей Аршавин объявил о завершении карьеры

Футболист Андрей Аршавин во время ответа на вопросы болельщиков на YouTube-канале футбольного клуба «Кайрат» объявил, что не будет продолжать карьеру.

Комментируя вопрос о возможном уходе в другой клуб в случае, если «Кайрат» не продлит с ним контракт, Аршавин исключил возможность своего перехода.

«Ну я уже, конечно, никуда не буду переходить», — сказал он.

Андрею Аршавину 37 лет. Он выступал за «Зенит» с 1999 по 2008 год, а также в 2012 и с 2013 по 2015 год, в составе команды он трижды становился чемпионом страны и выиграл Кубок УЕФА в сезоне 2007/08. Аршавин также играл в составе лондонского «Арсенала». С 2016 года он выступал за «Кайрат», за это время он дважды выигрывал серебряные медали чемпионата Казахстана, а также Кубок и Суперкубок страны.

В понедельник, 5 ноября, «Кайрат» сообщил о том, что Аршавин покинет команду. Церемония проводов футболиста пройдёт на стадионе «Центральный» Алма-Аты.