Алиса Горшенина проведёт авторскую экскурсию по своей выставке в музее Нижнего Тагила

В субботу и воскресенье, 26 и 27 июня, в 17:00 тагильская художница Алиса Горшенина проведёт для гостей авторскую экскурсию по своей выставке Huarealism (16+). Экспозиция открылась в конце мая и вызвала интерес у горожан, поэтому время работы проекта продлили до конца июня.

На персональной выставке Алисы Горшениной показаны работы, раскрывающие основные темы её творчества и иллюстрирующие известные проекты: «Уральская кома», «Русское инородное», Huarealism, деятельность арт-группы Second Hand. В трёх залах можно познакомиться с историей творческого пути художницы.

На первой встрече в субботу Алиса проведёт экскурсию и ответит на вопросы зрителей. В воскресенье художница расскажет об арт-группе Second Hand, в которой она начинала свой творческий путь. Также участники группы представят свои проекты и покажут небольшой фильм, который был снят во время подготовки к 3-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства, рассказывают в музее.

Чтобы принять участие в мероприятии, нужно заранее записаться по телефону 8 (3435) 25-26-47 или написать сообщение в группу музея.