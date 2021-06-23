Алиса Горшенина проведёт авторскую экскурсию по своей выставке в музее Нижнего Тагила

В субботу и воскресенье, 26 и 27 июня, в 17:00 тагильская художница Алиса Горшенина проведёт для гостей авторскую экскурсию по своей выставке Huarealism (16+). Экспозиция открылась в конце мая и вызвала интерес у горожан, поэтому время работы проекта продлили до конца июня.
На персональной выставке Алисы Горшениной показаны работы, раскрывающие основные темы её творчества и иллюстрирующие известные проекты: «Уральская кома», «Русское инородное», Huarealism, деятельность арт-группы Second Hand. В трёх залах можно познакомиться с историей творческого пути художницы.
На первой встрече в субботу Алиса проведёт экскурсию и ответит на вопросы зрителей. В воскресенье художница расскажет об арт-группе Second Hand, в которой она начинала свой творческий путь. Также участники группы представят свои проекты и покажут небольшой фильм, который был снят во время подготовки к 3-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства, рассказывают в музее.
Чтобы принять участие в мероприятии, нужно заранее записаться по телефону 8 (3435) 25-26-47 или написать сообщение в группу музея.
- Алиса Горшенина родилась в деревне Якшина в Ирбитском муниципальном образовании. Окончила тагильский худграф, работает в разных сферах современного искусства — от живописи, графики, текстильных скульптур до видеоарта, анимации и цифровых коллажей.
- Алиса — участница проектов всероссийского и международного уровня. Выставки Алисы Горшениной проходили в Киеве, Краснодаре, Москве, Перми, Саратове, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Лос-Анджелесе и других городах. О ней рассказывали ведущие мировые издания.
- В начале июня художница попала в лонг-лист 13-й премии Кандинского в номинации «Молодой художник. Проект года». На премию выдвинут её проект «Русское инородное».