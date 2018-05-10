Алексею Малобродскому вызвали скорую в суд

Экс-директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому вызвали скорую помощь в здание Басманного суда Москвы, пишет «Медуза».

По информации издания, обвиняемому по делу «Седьмой студии» стало плохо на заседании по рассмотрению ходатайства о его переводе из СИЗО под домашний арест. В зал суда, где находился Малобродский, не впустили врача-кардиолога Ашихмина, который дежурил в коридоре вместе с соратниками бывшего директора «Гоголь-центра, пришедшими поддержать его во время судебного процесса.

Ранее Басманный суд Москвы отказался рассматривать повторное ходатайство следствия о переводе Алексея Малобродского под домашний арест.

«То, что вы делаете, является покушением на убийство», — заявил Малобродский после оглашения постановления.

Следователь СКР Александр Лавров ходатайствовал о смягчении меры пресечения Малобродскому повторно. Аналогичное ходатайство 27 апреля отклонила судья Басманного суда Евгения Николаева, в связи с чем защита подала апелляцию на это решение. Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.