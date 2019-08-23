Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утром 23 августа вышел из спецприёмника после отбытия административного ареста, сообщила в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Навальный провёл под арестом 30 суток за призывы выйти на акцию за свободные выборы, которая прошла в Москве 27 июля. 28 июля, когда Алексей Навальный находился под арестом, его госпитализировали с диагнозом «острая аллергическая реакция». По мнению лечащего врача политика, это произошло из-за «повреждающего действия неопределённых химических веществ». Навального выписали из больницы спустя день.

Из-за госпитализации начальник спецприёмника просил не включать в срок ареста Навального то время, что оппозиционер провёл в больнице, но суд ему отказал.