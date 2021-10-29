Алексей Балыбердин заменит Константина Захарова в топ-менджменте «Уралвагонзавода»

Бывший депутат Государственной думы Алексей Балыбердин назначен директором по персоналу корпорации «Уралвагонзавод». Эту информацию экс-парламентарий сам подтвердил АН «Между строк».

В новой должности Алексей Балыбердин заменит Константина Захарова, который в сентябре 2021 года стал депутатом Госдумы. Там Захаров вошёл в комитет по промышленности и торговле.

Алексей Балыбердин родился в Нижнем Тагиле, после окончания тагильского филиала УПИ пришёл на УВЗ. Трудился на участке насыщения и испытания котлов прессово-сварочного цеха № 650 мастером, старшим мастером, затем начальником участка. 29 апреля 2013 года в составе делегации от Нижнего Тагила поехал в Кремль, где встретился с президентом Владимиром Путиным. На той встрече также присутствовал тогдашний полпред, сотрудник УВЗ Игорь Холманских.

На выборах 18 сентября 2016 года Алексей Балыбердин был избран депутатом Государственной Думы VII созыва по Нижнетагильскому одномандатному избирательному округу № 0171. В Госдуме работал в составе комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Будучи депутатом Алексей Балыбердин активно вёл социальные сети и был открыт для общения с журналистами. Он активно занимался вопросом реабилитации Черноисточинского пруда и проблемами тагильской медицины в период пандемии.

В ноябре 2020 года у депутата Госдумы случилась онлайн-перепалка с мэром Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым под постом парламентария в Instagram. В публикации Балыбердин рассказал о том, что приобрёл в комнату отдыха врачей ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Нижнего Тагила термопоты и вкусные угощения. Тагильский градоначальник написал в комментариях «Показушник, к сожалению». На это замечание Алексей Балыбердин обвинил Пинаева в бездействии и отметил, «лучше что-то делать, чем просто писать комментарии».