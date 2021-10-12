Депутат из Нижнего Тагила Константин Захаров вошёл в комитет Госдумы по промышленности и торговле

Сегодня депутаты Госдумы восьмого созыва провели первое пленарное заседание, сообщает E1.ru. Тагильчанин Константин Захаров вошёл в комитет по промышленности и торговле, уточняет издание. На первом заседании парламентарии избрали спикером Вячеслава Володина. Свердловскую область в федеральном парламенте представляют 11 человек.

Лев Ковпак войдёт в комитет по бюджету и налогам как член фракции «Единая Россия». Антон Шипулин будет работать в составе комитета по физической культуре и спорту. Жанна Рябцева начнёт работу в комитете по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Павел Крашенинников продолжит депутатскую деятельность в комитете по государственному строительству и законодательству. Сергей Бидонько вошёл в комитет по строительству и ЖКХ. Андрей Кузнецов будет работать в комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов. Сергей Чепиков будет заседать в комитете по госстроительству и законодательству. Зелимхан Муцоев занял кресло в комитете по международным делам. Андрей Альшевских будет заседать в комитете по безопасности и противодействию коррупции. Максим Иванов попал в аграрный комитет.