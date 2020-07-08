Общество
Происшествия

Алексей Балыбердин попросил прокуратуру заставить Нижнетагильскую птицефабрику восстановить коллектор в селе Покровское во избежание экологической катастрофы

08.07.2020 11:16
Алексей Балыбердин попросил прокуратуру заставить Нижнетагильскую птицефабрику восстановить коллектор в селе Покровское во избежание экологической катастрофы

Депутат Госдумы Алексей Балыбердин попросил свердловского прокурора Сергея Охлопкова заставить руководство ООО «Нижнетагильская птицефабрика» восстановить проходящий по её территории коллектор. Об этом парламентарий сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Такую же просьбу тагильчанин направил главному судебному приставу в регионе – Альбине Сухоруковой.

Коллектор был демонтирован по решению руководства птицефабрики несколько лет назад. Это привело к тому, что более 850 жителей села Покровское остались без канализации. Теперь жидкие отходы бегут по открытой местности рядом с садовыми участками в находящийся рядом водоём, а из него – в реку Иса.

Алексей Балыбердин не раз обращался в Генпрокуратуру, администрацию Горноуральского городского округа и другие инстанции, пытаясь найти поддержку для решения возникшей проблемы. В марте 2018 года Пригородный суд Свердловской области, наконец, возложил на чиновников ГГО обязанность принять меры по организации водоотведения фекальных вод в селе Покровское. Фабрика же должна была обеспечить безвозмездный и беспрепятственный доступ для проведения ремонтных работ. Однако предприятие, по словам Балыбердина, до сих пор игнорирует решение суда и не даёт восстановить коллектор.

 

Напомним, в 2018 году жители села Покровское пожаловались Путину на незаконный куриный крематорий «Нижнетагильской птицефабрики». Жалобу написал от имени односельчан Сергей Попов. По его словам, в последние годы двухтысячное село задыхается от едкого запаха, который птицефабрика выбрасывает при сжигании органических отходов. Ближайшие дома находятся от предприятия на расстоянии 300 метров. Тогда предприятию грозило приостановление деятельности.

Фото: 
соцсети
Copyright
Telegram mstrok.ru