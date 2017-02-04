Александр Лукашенко предложил России запретить всё белорусское мясо

Президент Белоруссии Александр Лукашенко полагает, что страна «не погибнет» из-за запрета поставок мяса в Россию, пишет БЕЛТА. Вместе с тем он призвал российские ведомства «разобраться», прежде чем прекращать поставки. По словам Лукашенко, власти Белоруссии иногда обнаруживают «попытки поставок по серым схемам».

«Но при чём тут Минская область? Жуликов хватает. Зачем же вы закрываете, прежде чем разобраться. Если вы в Минской области увидите хоть один грамм плохого мяса, закрывайте полностью страну», – сказал белорусский президент.

Напомним, Россельхознадзор объявил о частичном запрете поставок говядины из Белоруссии 3 февраля. По данным ведомства, белорусские предприятия используют украинское и европейское мясо.

Запрет Россельхознадзора появился после пресс-конференции Лукашенко, где президент Белоруссии объявил о поручении завести на главу российского ведомства Сергея Данкверта уголовное дело, обвинив в нанесении ущерба Белоруссии.

Глава Россельхознадзора ранее неоднократно заявлял, что через Белоруссию идёт реэкспорт товаров из стран, попавших под российское продуктовое эмбарго.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости