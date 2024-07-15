«Александр Иванович, честные уральцы ждут вашей поддержки». Известный журналист написал жалобу Бастрыкину на главу Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова

Известный в Нижнем Тагиле и ГГО журналист Валерий Климцев написал обращение главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой оказать поддержку в борьбе с дейстующим руководством Горноуральского городского округа. В своём письме (имеется в распоряжении редакции) житель Пригорода упоминает не только коррупционное уголовное дело Летникова, которое уже передано в Ленинский суд Нижнего Тагила, но и другие неоднозначные решения администрации ГГО.

В частности Климцев обращает внимание на незаконные, по его мнению, операции с лесным фондом, оставшиеся без внимания правоохранительных органов результаты камеральных проверок по использованию трансферов и субсидий. Также журналист вспоминает о затянувшейся на шесть лет реконструкции культурного цента в Петрокаменском, на которую пришлось выделить вместо первоначальных 38 млн рублей 205 млн рублей. Ещё одним поводом для недовольства действиями властей Пригорода стало строительство колумбария на Руше. Валерий Климцев считает, что Дмитрий Летников собирался использовать его как коммерческий объект.

«На мой взгляд, он совершил акт откровенного мародёрства, посмертно обворовав погибших за Родину бойцов. Но в возбуждении уголовного дела по моему заявлению было отказано. Люди в Пригороде в отчаянии, поскольку все безобразия совершаются у них на глазах. Готовы предоставить доказательства, документы и свидетельства очевидцев. На честное расследование пригородной коррупции на уровне области надежды нет. Александр Иванович, честные уральцы ждут вашей поддержки», — пишет журналист.

Сам Валерий Климцев заявил редакции АН «Между строк», что ему уже сообщили из приёмной Александра Бастрыкина, что его обращение зарегистрировано.