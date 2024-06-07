Уголовное дело главы ГГО Дмитрия Летникова передано в суд 

В Ленинский районный суд Нижнего Тагила передано дело в отношении главы Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова, чиновнику вменяется обвинение по трём эпизодам по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Санкции данной статьи предусматривают до 6 лет лишения свободы.

Напомним, уголовное дело в отношении Летникова было возбуждено Следственным комитетом. В ходе проверок установлено, что Дмитрий Летников в октябре 2022 года подписал договор купли-продажи с АО Санаторий «Янган-Тау». 26 октября того же года, используя бюджетные средства, приобрёл для себя и своей жены путёвки на сумму 134 860 рублей.

Кроме того, во время следствия было обнаружено, что для поездки в санаторий и обратно использовался служебный автомобиль Mitsubishi Outlander. Разрешение на пользование авто глава ГГО выдал себе сам.

Всё это время чиновник продолжает работать на своём посту. 19 сентября 2023 года общественник Рамиль Хакимов обратился с письменным обращением в думу ГГО, предложив рассмотреть вопрос об отставке главы муниципалитета Дмитрия Летникова в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела. Ранее поднять вопрос о прекращении полномочий Летникова как главы ГГО от депутатов потребовали в прокуратуре Пригородного района, однако народные избранники отказались от этой идеи.