Александр Емельяненко согласился на бой с главой Чечни Рамзаном Кадыровым

Боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко принял вызов от главы Чечни Рамзана Кадырова и согласился выйти вместе с ним на ринг. Об этом сам спортсмен написал на своей странице в Instagram, поинтересовавшись конкретной датой будущей схватки.

«Я принимаю твой вызов, мой друг Рамзан! Я готов с тобой побоксировать. Готовь перчатки. Время, число я предоставлю тебе на выбор», — написал Емельяненко.

После этого Рамзан Кадыров рассказал журналистам, что уже готовится к бою с Александром Емельяненко, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Кадыров вызвал Емельяненко на бой в видеообращении, которое он опубликовал в Instagram 21 декабря.