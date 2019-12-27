Александр Емельяненко согласился на бой с главой Чечни Рамзаном Кадыровым

Боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко принял вызов от главы Чечни Рамзана Кадырова и согласился выйти вместе с ним на ринг. Об этом сам спортсмен написал на своей странице в Instagram, поинтересовавшись конкретной датой будущей схватки.
«Я принимаю твой вызов, мой друг Рамзан! Я готов с тобой побоксировать. Готовь перчатки. Время, число я предоставлю тебе на выбор», — написал Емельяненко.
После этого Рамзан Кадыров рассказал журналистам, что уже готовится к бою с Александром Емельяненко, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Кадыров вызвал Емельяненко на бой в видеообращении, которое он опубликовал в Instagram 21 декабря.
«В спортивном мире пошла такая мода — все, кому не лень, вызывают Александра Емельяненко на бой. Я тоже решил это сделать», — заявил тогда глава Чечни, попросив пользователей подсказать ему, как лучше провести поединок — по правилам «классического» бокса или на ринге MMA.
Как вы думаете, друзья, на какой арене наш бой с Александром Емельяненко будет зрелищней??? --Где больше шансов на победу у каждого из нас? На жестком настиле бескомпромиссной «клетки» ММА или все таки лучше помериться силами в лучших традициях боксерской классики, «порхая как бабочка и жаля как оса»??? ----Про себя скажу просто - я полон решимости преподнести небольшой урок мастерства нашему Другу в любом варианте... ----И при этом, постараюсь, чтобы урок не был долгим и скучным. Ну что, какие будут соображения???--------------⏳